Ontwikkelingsbank verwacht economische druk in Zuidoost-Europa

LONDEN (ANP/AFP) - De economische groei in Zuidoost-Europa zal naar verwachting volgend jaar onder druk komen te staan door Amerikaanse importheffingen, toegenomen concurrentie vanuit China en druk op de overheidsbegroting van landen. Dat meldt de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) in een rapport waarin de groeiverwachting voor de regio in 2026 licht werd verlaagd.

De in Londen gevestigde Europese ontwikkelingsbank, die begin jaren negentig werd opgericht om landen uit het voormalige Sovjetblok te helpen met de overgang naar markteconomieën, is wel iets positiever over de groei dit jaar. Voor 2025 wordt nu gerekend op een groei van 3,1 procent, tegen een eerdere voorspelling van 3 procent.

De verwachte stijging naar een groei van 3,3 procent in 2026 is echter zwakker dan aanvankelijk werd voorspeld en wordt gedrukt door Roemenië en de Balkanlanden. "Het eerste knelpunt waar iedereen aan denkt, is de toegang tot de Amerikaanse markt", zegt hoofdeconoom Beata Javorcik van EBRD.