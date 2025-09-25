Pilates staat bekend als dé manier om een “lang en slank ” lichaam te krijgen, maar klopt dat beeld eigenlijk? Het korte antwoord: nee. Maar helemaal onzin is de claim ook niet

De mythe van lange spieren

Van oudsher wordt beweerd dat Pilates je spieren langer maakt, maar volgens experts is dit fysiek onmogelijk. De lengte van je spieren wordt bepaald door je genetica. Wat je wél ziet bij Pilates, is een slanker uiterlijk doordat je vetpercentage kan dalen en je spieren strakker worden, maar ze worden niet werkelijk langer.

Waarom Pilates zo populair is

Toen Joseph Pilates zijn methode introduceerde in de jaren ’30, werd deze direct opgepikt door professionele balletdansers vanwege het herstelvermogen en het voorkomen van blessures. Al snel werden deze dansers zelf het gezicht van Pilates, waardoor het idee ontstond dat je er ook zo uit zou komen te zien als je deze oefeningen doet.

Wat doet Pilates écht voor je lijf?

Spieruithoudingsvermogen: Je bouwt stevigheid en kracht op zonder veel spiermassa te kweken.

Betere houding: Pilates versterkt de spieren rond je core en rug, waardoor je rechter gaat staan – dit geeft een optisch ‘lang’ effect.

Flexibiliteit en ontspanning: Regelmatig trainen zorgt ervoor dat je spieren meer ontspannen en je bewegingsbereik toeneemt.

Je wordt niet snel ‘bulky’: Voor echte spiergroei moet je zwaar krachttrainen, iets wat bij klassieke Pilates nauwelijks gebeurt.

Wél lang en slank lijken

Dat Pilates je spieren echt langer maakt, is dus een marketingmythe. Maar het zorgt er wél voor dat je je langer, slanker én gezonder voelt, en met een betere houding door het leven gaat. Wil je meer spiermassa? Dan zul je naast Pilates ook aan krachttraining moeten doen.