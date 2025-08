Apple zegt nog eens 100 miljard aan investeringen in VS toe

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Apple wil nog eens 100 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten. Het bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde investeringen van 500 miljard dollar van het bedrijf.

Apple wil het geld onder andere gebruiken om de productie van zijn apparaten naar de VS te halen. Eerder dreigde president Donald Trump nog met een heffing van 25 procent tegen Apple als het bedrijf zijn iPhones niet in de VS zou gaan maken.

Apple-topman Tim Cook zei vorige week in een gesprek met analisten nog dat "de overgrote meerderheid" van de iPhones die in de VS worden verkocht uit India komt. Het grootste deel van de andere producten, zoals MacBooks, iPads en Apple Watches, is afkomstig uit Vietnam. Cook heeft zelf altijd gepleit voor een vrijstelling voor de belangrijkste producten van het bedrijf.