Apple fors hoger op Wall Street na nieuws over nieuwe investering

NEW YORK (ANP) - Apple is woensdag flink hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Volgens een functionaris van het Witte Huis gaat de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaken dat het techconcern een extra 100 miljard dollar investeert in de Verenigde Staten. Dat bedrag zou bovenop de eerder aangekondigde investeringen van 500 miljard dollar komen.

Het aandeel sloot 5,1 procent hoger. Met de extra investeringen zou Apple meer productie naar de Verenigde Staten willen brengen. Op dit moment komen de meeste iPhones in de VS nog uit India en China. Trump kondigde eerder op de dag aan de importheffingen voor dat eerste land te verhogen van 25 naar 50 procent, maar nieuwszender CNBC meldde dat Apple hier relatief weinig impact van zal ervaren.

Mede door de koerssprong van Apple steeg techgraadmeter Nasdaq 1,2 procent tot 21.169,43 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 44.193,12 punten en de brede S&P 500 won 0,7 procent tot 6345,06 punten.