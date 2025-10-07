ECONOMIE
Arbeidsinspectie beboet bedrijven voor inzet illegale arbeid

Economie
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 15:03
De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee bedrijven uit het Westland en een uitzendbureau in Polen boetes opgelegd van in totaal 432.000 euro. Een van de bedrijven, een agrarische onderneming, had illegaal 32 werknemers in dienst via het uitzendbureau en het andere Nederlandse bedrijf.
Volgens de Arbeidsinspectie hadden het uitzendbureau en het bedrijf de werknemers uitgewisseld. Het ging om derdelanders, werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland die naar Nederland worden gedetacheerd. Daarvoor gelden bepaalde regels, maar daaraan is niet voldaan.
De werkgevers hadden volgens een andere wet vergunningen moeten hebben voor de derdelanders om hen te laten werken. Die waren niet aanwezig. Deze wet schrijft voor dat de verantwoordelijkheid niet enkel bij een uitzendbureau ligt, maar ook bij bedrijven die personeel inlenen of doorlenen. Daarom krijgen alle drie de bedrijven een boete.
