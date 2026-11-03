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Arbeidsinspectie ziet onvoldoende bescherming voor nachtwerk

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie vindt dat werkgevers te weinig aandacht hebben voor de gezondheidsrisico's van werknemers die nachtwerk doen. Bovendien houden bedrijven zich niet altijd aan de regels, signaleert de inspectie. Die deed onderzoek onder werkgevers in sectoren waar veel in de nacht wordt gewerkt, zoals de industrie, transport, zorg, horeca en distributie.
"Voor werkgevers spelen vooral economische redenen een rol om werk 's nachts te laten doen", ziet de Arbeidsinspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het halen van productiedoelen en het bedienen van klanten. Soms is nachtwerk ook nodig vanwege de aard van het werk, zoals in de zorg of bij de politie. Veel werkgevers zagen volgens de inspectie geen mogelijkheden om nachtwerk te verminderen.
De Arbeidsinspectie voerde dit jaar 92 nachtelijke inspecties uit bij bedrijven waar structureel in de nacht wordt gewerkt. Bij 38 procent werden overtredingen van de Arbeidstijdenwet geconstateerd, met name als het gaat om onvoldoende rust na nachtdiensten en te veel gewerkte uren in de nacht.
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