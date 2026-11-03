De koffers zitten in de dakkoffer, de ski’s liggen erbovenop en de navigatie wijst naar Tirol. Maar welke banden zitten er eigenlijk onder de auto? Op zomerbanden kan de reis naar de piste een flinke rekening opleveren.

Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk hebben elk een eigen winterbandenregel, met boetes van €60 tot €5.000. Dat blijkt uit het overzicht dat de Duitse automobilistenclub ADAC op 30 oktober publiceerde . De regels gelden ook voor auto’s met een Nederlands kenteken.

Hoeveel boete betaal je per land?

Land Wanneer verplicht Boete zonder winterbanden Duitsland Bij sneeuw, ijzel, ijs of rijp €60, oplopend tot €120 bij een ongeluk Oostenrijk 1 november tot 15 april, bij winters weer Rond €100, tot €5.000 als je anderen in gevaar brengt Italië Per provincie, vaak 15 november tot 15 april €87 tot €345 Frankrijk 1 november tot 31 maart, in berggebieden €135, en je mag niet verder rijden

Bron: ADAC (Oostenrijk, Italië, Frankrijk), Stuttgarter Zeitung (Duitsland). Boetes per bestuurder.

In Duitsland loopt de boete op met de schade die je aanricht. Rijd je op zomerbanden door de sneeuw, dan betaal je €60. Zit je daardoor iemand in de weg, dan wordt het €80, bij gevaar €100 en bij een ongeluk €120, schreef de Stuttgarter Zeitung in februari. Daar komt een punt in het Duitse puntenregister bij.

Moet je in Oostenrijk ook winterbanden hebben als er geen sneeuw ligt?

Nee. Tussen 1 november en 15 april moet je winterbanden of sneeuwkettingen gebruiken zodra er sneeuw, sneeuwmodder of ijs op de weg ligt. Op een droge weg in december mag je dus op zomerbanden rijden.

De winterbanden moeten minstens 4 millimeter profiel hebben, bij gewone radiaalbanden. Dat is meer dan in Nederland, waar 1,6 millimeter de grens is. Een M+S-markering, wat staat voor modder en sneeuw, is genoeg; het sneeuwvloksymbool is in Oostenrijk niet verplicht.

De boete is meestal rond de €100. Breng je anderen in gevaar, dan kan het volgens de ADAC oplopen tot €5.000.

Waarom is Italië lastiger?

Italië heeft geen landelijke regel. Elke provincie bepaalt zelf welke wegen en welke periode gelden, soms op korte termijn met een bord langs de weg. Rond Bolzano en op de snelweg A22 tot Affi geldt de plicht van 15 november tot 15 april, ook als het niet sneeuwt. In Valle d’Aosta begint de periode al op 15 oktober. Mis je zo’n bord, dan betaal je €87 tot €345.

Welke allseasonbanden mag je in Frankrijk gebruiken?

Alleen banden met het sneeuwvloksymbool, een bergje met drie pieken en een sneeuwvlok, officieel 3PMSF. Sinds november 2024 accepteert Frankrijk banden met alleen M+S niet meer, en het profiel moet minstens 3,5 millimeter zijn. Heb je die banden niet, dan moet je sneeuwkettingen of sneeuwsokken in de auto hebben.

Wat doet je verzekeraar als het misgaat?

De boete is vaak het kleinste probleem. Krijg je in Duitsland op zomerbanden een ongeluk, dan kan dat gelden als grove nalatigheid, waarschuwt de ANWB . Een cascoverzekeraar kan de uitkering dan korten of weigeren. Ook als je niet de schuldige bent, rekent de Duitse rechter je vaak een deel van de schade aan, in de praktijk ongeveer 20 procent, schrijft de Stuttgarter Zeitung.

Zwitserland heeft geen winterbandenplicht, maar daar ben je wel aansprakelijk als je op zomerbanden een ongeluk veroorzaakt. Ook je profiel moet in orde zijn, want een kale band in het buitenland flink kan kosten

Zo check je je banden voor vertrek

Kijk op de zijkant van de band of er een sneeuwvloksymbool op staat. Dan zit je in alle vier de landen goed.

Staat er alleen M+S op, dan ben je in Oostenrijk en Italië klaar, maar in Frankrijk en Duitsland niet.

Meet het profiel met een euromunt: de gele rand is ongeveer 4 millimeter.

Neem sneeuwkettingen mee als je naar een skigebied gaat; bij een blauw bord met een band en ketting zijn ze in alle vier de landen verplicht.

Rijd je met een huurauto, vraag dan bij het ophalen of er winterbanden onder zitten.

Meer weten?