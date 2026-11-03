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Celstraf voor mishandeling bij pro-Palestijns protest UvA in 2024

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft een maand gevangenisstraf opgelegd aan een 37-jarige man voor een poging tot zware mishandeling van twee toeschouwers tijdens een pro-Palestinaprotest bij de Universiteit van Amsterdam op 6 mei 2024. Ook moet hij de slachtoffers in totaal ruim 2000 euro schadevergoeding betalen.
Samer A. sloeg tijdens een confrontatie tussen twee groepen met een houten plank op het hoofd van de twee slachtoffers. Een van hen liep meerdere schrammen aan het hoofd op, de ander een breuk in de schedel. Ze hebben tot op heden lichamelijke en psychische klachten.
De man nam deel aan een protest bij de campus op het Roeterseiland in Amsterdam. De actievoerders eisten dat de universiteit alle banden met Israël zou verbreken en hadden tenten neergezet en een barricade gemaakt. De demonstratie werd verstoord door een groep gemaskerde mannen met fakkels, waarbij over en weer klappen vielen.
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