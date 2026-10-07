Arbeidsproductiviteit gestegen in 2025 na twee jaar daling

DEN HAAG (ANP) - De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is in 2025 met 2,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Dit lijkt een opsteker, want in de twee jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Veel economen maakten zich ook al langer zorgen over het uitblijven van duidelijke productiviteitsgroei.

De arbeidsproductiviteit is gekoppeld aan de gemiddelde productie van een werknemer in een bepaalde tijdsperiode. Hoe efficiënter er wordt gewerkt in een bedrijf, hoe hoger de arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit kan verhoogd worden door beter opgeleid of meer ervaren personeel in te zetten, meer of beter gebruik te maken van machines of door te innoveren. Een groeiende arbeidsproductiviteit is belangrijk voor de economie omdat het de welvaart van een land en de winsten van bedrijven vergroot.

Vooral de handel en de industriesector droegen bij aan de groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland. Het statistiekbureau bekijkt deze cijfers enkel op macroniveau en kan dus niet exact verklaren waarom de gemiddelde productiviteit in deze sectoren toenam.

In de energiesector en de communicatiesector is de arbeidsproductiviteit het meest gekrompen. Het gaat in beide sectoren om een relatief kleine afname van 0,15 procent ten opzichte van een jaar eerder.