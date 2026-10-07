BlackBerry verdween uit je broekzak, maar zit nu misschien in je auto

Het merk van de iconische telefoon met toetsenbord bestaat nog steeds. Alleen verdient BlackBerry nu zijn geld met software die je meestal niet ziet.

Ooit was een BlackBerry hét herkenningsteken van de drukbezette professional. Twee duimen op een klein toetsenbord, nog even een mail versturen tussen twee afspraken door. Inmiddels zijn die telefoons uit beeld verdwenen. Maar het bedrijf achter het toestel is niet weg: het heeft zijn aandacht verlegd naar software voor auto’s, machines en beveiligde communicatie.

Van broekzak naar dashboard

Een belangrijke pijler van het huidige BlackBerry is QNX, een besturingssysteem voor ingebouwde computers. Die staan niet op je bureau, maar zijn onderdeel van bijvoorbeeld een auto, een robot of medische apparatuur. Daar draait het vooral om betrouwbaarheid: een systeem moet zijn werk blijven doen.

Autofabrikanten gebruiken QNX als basis voor elektronische systemen in hun voertuigen. Dat betekent niet dat een hele auto op BlackBerry-software draait. Het bedrijf levert een deel van de onderliggende technologie. Het merk dat vroeger zichtbaar in je hand lag, werkt nu vooral achter de schermen.

De veilige lijn is gebleven

De oude associatie met zakelijke veiligheid is niet verdwenen. BlackBerry levert software waarmee organisaties hun mobiele apparaten, apps en werkgegevens centraal beheren en beveiligen. Dat product heet BlackBerry UEM.

Daarnaast is er SecuSUITE voor beveiligde gesprekken en berichten, onder meer voor overheden en defensie. AtHoc richt zich op crisiscommunicatie: waarschuwingen versturen en medewerkers informeren als zich een noodsituatie voordoet.

De doelgroep bestaat vooral uit overheden en organisaties waarvoor afluisteren, gegevensverlies of uitval grote gevolgen kan hebben. Waar BlackBerry vroeger veilige communicatie koppelde aan een eigen telefoon, levert het nu de software die zulke communicatie mogelijk maakt.

Een kleiner, gerichter BlackBerry

Niet alle beveiligingsactiviteiten bleven binnen het bedrijf. Op 3 februari 2025 rondde BlackBerry de verkoop van zijn Cylance-activiteiten aan Arctic Wolf af. Dat onderdeel richtte zich op de beveiliging van computers en andere eindapparaten. QNX en de producten voor beveiligde communicatie bleven bij BlackBerry.

Het verschil met vroeger is daarmee groot. BlackBerry probeert niet meer een plek in je broekzak te veroveren. Het levert technologie aan andere bedrijven en organisaties, die daarmee hun apparaten en communicatie laten functioneren.

De telefoon op de vergadertafel is verdwenen. De naam erachter leeft verder — mogelijk zelfs onder het dashboard van je auto.