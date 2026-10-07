Huurprijzen vrije sector weer gestegen na daling kwartaal eerder

DEN HAAG (ANP) - De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van 2026 met zo'n 2 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms Huurwoningen.nl en Pararius. De stijging volgt op een lichte daling in het tweede kwartaal.

Huurders betaalden in de maanden juli, augustus en september gemiddeld 20,92 euro per vierkante meter. De doorsnee huurprijs voor een vrije-sectorwoning kwam daarmee uit op 1914 euro per maand. Een woning valt binnen de vrije sector wanneer de huur minimaal 1228,07 euro per maand bedraagt. Er is geen maximumhuurprijs. Volgens Pararius vragen verhuurders doorgaans een brutomaandinkomen van minimaal drie keer de maandhuur. Hierdoor is inmiddels een inkomen van 5742 euro per maand nodig om een gemiddelde vrijesectorwoning te kunnen huren.

Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4 procent. Daarmee gingen de huurprijzen harder omhoog dan de inflatie en prijzen van koopwoningen.

Krapte

Daarnaast houdt de krapte op de huurmarkt aan. Zo zijn er in het derde kwartaal meer woningen verhuurd dan dat er nieuwe huurwoningen beschikbaar kwamen. Hierdoor waren er per saldo ruim 1500 minder woonruimten te huur. Voornamelijk het aantal huurwoningen in de vrije sector met de laagste huurprijs neemt in aanbod af. De daling in deze prijsklasse bedraagt ruim 23 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De laatste jaren zijn veel huurwoningen door vastgoedinvesteerders in de verkoop gezet. Door veranderingen in de wetgeving in 2024 is het namelijk minder rendabel geworden om deze te verhuren. Dit betrof aanvankelijk vooral middenhuurwoningen, maar verschuift volgens Pararius steeds meer naar het duurdere segment. Zo had in het derde kwartaal van 2026 bijna een derde van de verkochte voormalige huurwoningen een maandelijkse huurprijs van meer dan 2000 euro.