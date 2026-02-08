Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

Moet je een BH
dragen of juist niet? De wetenschap geeft verrassend weinig uitsluitsel. Een overzicht van feiten, mythes en de groeiende no-bra-beweging.
Het is een van de meest alledaagse kledingkeuzes die vrouwen dagelijks maken — en tegelijk een van de meest beladen. Het dragen van een BH
lijkt vanzelfsprekend, maar steeds meer vrouwen vragen zich af: is het eigenlijk wel nodig?
Wat zegt de wetenschap?
Het korte antwoord: verrassend weinig. Er is nooit langdurig, grootschalig onderzoek gedaan dat onomstotelijk bewijst dat het dragen van een BH
beter óf slechter is voor de borsten
. Het veelgeciteerde Franse onderzoek van sportarts Jean-Denis Rouillon, die 330 vrouwen vijftien jaar lang volgde, suggereerde dat borsten steviger bleven zonder BH. Maar Rouillon nuanceerde zelf: zijn proefpersonen waren tussen de 18 en 35 jaar met relatief kleine borsten, de groep was te klein om conclusies te veralgemenen — en de studie is nooit in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd
Ook de hardnekkige mythe dat beugelbeha's borstkanker
veroorzaken, is door de wetenschap weerlegd. Een grootschalige studie van het Fred Hutchinson Cancer Research Center uit 2014 onder meer dan 1.500 vrouwen vond geen enkel verband tussen BH
-draaggewoonten en het risico op borstkanker. De American Cancer Society
bevestigt dit standpunt.
Waarom wél een BH?
Voor vrouwen met een grote cupmaat kan een goed passende BH
rug-, nek- en schouderklachten aanzienlijk verminderen door het gewicht beter te verdelen. Bij sport is adequate ondersteuning essentieel: een goede sportbeha vermindert pijn en vergroot de bereidheid om te bewegen. En voor veel vrouwen speelt simpelweg comfort en zelfvertrouwen een rol.
Waarom níet?
De BH
kan knellen, irriteren en bij vrouwen met lymfoedeem zelfs de lymfeafvoer bemoeilijken. Vrouwen met een kleinere cupmaat hebben medisch gezien geen BH nodig. Bovendien groeit de groep vrouwen die bewust kiest voor braless — niet uit luiheid, maar uit overtuiging.wikipedia+1
De no-bra-beweging groeit
Op TikTok heeft de hashtag #nobra inmiddels meer dan 6,69 miljard views. Tijdens de coronapandemie ontdekten veel vrouwen het comfort van thuiswerken zonder BH.
Een peiling van het Franse onderzoeksbureau Ifop onder ruim drieduizend vrouwen toonde aan dat het percentage Françaises dat geen BH
draagt verdubbelde van 3 naar 7 procent — bij jonge vrouwen tussen 18 en 25 jaar steeg dat zelfs van 4 naar 18 procent. Ruim 30 procent van de vrouwen die geen BH dragen, doet dat uit protest tegen de seksualisering van vrouwenlichamen.