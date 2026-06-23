Arbodiensten: werkgevers moeten zich voorbereiden op hitte

UTRECHT (ANP) - De hoge temperaturen zorgen voor extra druk op veel werkvloeren en het is belangrijk dat werkgevers daar goed op inspelen en zich daarop voorbereiden. Dat melden de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Zij stellen dat kleine aanpassingen al verschil kunnen maken, zoals het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag, het tijdelijk verlagen van de werkdruk of het inlassen van extra pauzes.

De diensten zeggen dat hitte directe gevolgen heeft voor mensen. Werknemers kunnen sneller vermoeid raken, zich moeilijker concentreren en minder goed herstellen gedurende de werkdag. "Dat vergroot de kans op fouten en onveilige situaties. Vooral in functies waarin veiligheid, alertheid en fysieke inspanning een belangrijke rol spelen, is dat een risico dat je niet moet onderschatten", zegt bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed Redmer van Wijngaarden.

Hij stelt dat goede voorbereiding op hitte essentieel is. "Hoge temperaturen zijn iets waar je als werkgever structureel rekening mee moet houden. Ze komen elk jaar terug."