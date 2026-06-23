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Media: delegatie Taliban onderweg naar Brussel voor gesprek EU

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 9:16
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BRUSSEL (ANP/AFP) - Een delegatie van de Taliban is onderweg naar Brussel voor een overleg met de EU, melden meerdere media dinsdag. De Europese Commissie, met wie de Taliban op ambtelijk niveau een gesprek zal voeren, kan het bezoek nog niet bevestigen. België maakte maandag bekend dat het vijf eendaagse visa had afgegeven voor een delegatie van de Taliban.
De Commissie is al langer in gesprek met het Afghaanse regime over mogelijke terugkeer van asielzoekers. Een delegatie van het dagelijkse bestuur van de EU reisde daarvoor begin dit jaar ook af naar Afghanistan.
Mensenrechtenorganisaties en Europarlementariërs zijn zeer kritisch op een bezoek van vertegenwoordigers van het wrede regime. Europarlementariër Raquel García Hermida-van der Walle (D66) noemt het bezoek "een klap in het gezicht" en "een nederlaag voor onze waarden".
Verantwoordelijke Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) stelde eerder dat het juist belangrijk is voor de EU om in gesprek te blijven met de Taliban.
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