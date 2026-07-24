Arcadis bevestigt ongevraagd overnamebod van Canadees WSP

AMSTERDAM (ANP) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een tweede ongevraagd overnamebod ontvangen van zijn Canadese branchegenoot WSP Global. Dat bevestigde de Nederlandse onderneming vrijdagochtend rond het moment dat de Amsterdamse beurs opende. Beleggers reageerden direct enthousiast en het aandeel ging in de vroege handel meer dan 8 procent omhoog. Arcadis zelf beraadt zich nog over het bod. Het eerdere voorstel van de Canadezen werd afgewezen.

WSP wil Arcadis overnemen voor 51,50 euro per aandeel. Het bedrijf bracht eerder al een eerste bod uit van 48,50 euro per aandeel. In beide voorstellen zou er deels in aandelen worden betaald. Arcadis stelt nog geen besluit genomen te hebben over het nieuwste voorstel. Wel benadrukt het bedrijf dat het nog steeds overtuigd is dat het met zijn eigen strategie, dus zelfstandig, aanzienlijke waarde kan creëren voor zijn aandeelhouders.

Arcadis werd opgericht in 1888 en heeft 34.000 werknemers in meer dan dertig landen. Op de beurs zijn aandelen Arcadis momenteel rond de 42 euro waard.