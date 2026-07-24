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Evacuaties via zee bij grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 9:43
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LÈGE-CAP-FERRET (ANP/AFP) - Vanaf het schiereiland bij de Franse plaats Lège-Cap-Ferret worden mensen per boot geëvacueerd, meldt het lokale bestuur. Dit vanwege een grote natuurbrand die woedt ten westen van Bordeaux, in de regio Gironde.
Ook verder naar het zuiden bij Biscarrosse is een natuurbrand uitgebroken. Volgens BFMTV zijn er zo'n zeshonderd brandweerlieden bezig met het blussen van de brand, die nog niet onder controle is en volgens voorlopige cijfers ongeveer 2500 hectare heeft getroffen. Volgens de autoriteiten gaat het zowel in Gironde als Landes, de regio rond Biscarrosse, om onvoorspelbare branden die zich snel verspreiden.
Ook in de regio Var tussen Nice en Marseille woedt nog altijd een bosbrand. Daar zou inmiddels zo'n 2700 hectare zijn verbrand.
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