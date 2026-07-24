Ruim twintig bekeuringen in Rotterdamse wijk met gebiedsverbod

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie heeft de afgelopen nacht aan ruim twintig mensen een bekeuring uitgedeeld in de wijk De Esch. Zij hielden zich niet aan het nachtelijke gebiedsverbod dat sinds donderdag van kracht is.

Het gebiedsverbod voor een deel van De Esch, in het stadsdeel Kralingen-Crooswijk, kwam er omdat bewoners last hebben van grote overlast door bezoekers van buiten de wijk, die vooral in de avond en nacht de boel op stelten zetten. Al jaren worden de mensen geteisterd door straatraces, ronkende motoren, drugs- en lachgasgebruik, harde muziek en geschreeuw.

De maatregel duurt drie maanden en geldt van 23.00 uur tot 05.00 uur. Tijdens die uren is de wijk verboden gebied voor mensen die er niet wonen, werken of op bezoek komen.

Volgens burgemeester Carola Schouten staat de leefbaarheid in de wijk onder druk en moet de rust terugkeren in De Esch.