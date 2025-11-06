ECONOMIE
Zalando groeit fors door overname webshop About You

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 7:55
anp061125061 1
BERLIJN (ANP) - Webwinkelconcern Zalando heeft een sterke groei doorgemaakt in het afgelopen kwartaal, mede door de overname van de Duitse webshop About You. Het bedrijf kondigde donderdag ook een samenwerking aan met de Duitse voetbalbond (DFB).
"De samenwerking maakt Zalando tot hoofdpartner van de mannen-, vrouwen- en jeugdteams van de DFB tot 2030", meldt de van oorsprong Duitse modewebwinkel. DFB is volgens Zalando de grootste sportorganisatie ter wereld met meer dan 8 miljoen leden. Zalando kondigde ook een samenwerking aan met de grote marathonevenementen in Rotterdam en Kopenhagen.
Het concern behaalde een omzet in het derde kwartaal van 3 miljard euro, 26,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam toe, van 93 miljoen euro vorig jaar, tot 96 miljoen euro. Zalando handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2025.
