Identiteit achterhaald van dode vrouw en baby in stadspark Rome

ROME (ANP/AFP) - De identiteit van de vrouw en de baby die deze maand dood zijn gevonden in een park in Rome is achterhaald. Het gaat om een in Rusland geboren vrouw van 28 jaar. De baby is nog geen jaar geleden geregistreerd bij de Amerikaanse ambassade op Malta.

De twee werden op 7 juni dood gevonden in Villa Doria Pamphili, een populair park ten westen van de rivier de Tiber. Een week geleden is op een Grieks eiland een 46-jarige Amerikaan aangehouden. Hij wordt vooralsnog verdacht van het doden van het kind en het verbergen van het lichaam van de vrouw.

Het Italiaanse opsporingsprogramma Chi l'ha visto? meldde donderdag dat het contact had met een vrouw in Rusland, die aangaf haar dochter te hebben herkend op basis van haar tatoeages. Zij zei dat haar dochter voor een studie Engels naar Malta was vertrokken, waar ze de Amerikaan had leren kennen.