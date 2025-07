ArcelorMittal verlaagt verwachting staalvraag door handelsoorlog

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - ArcelorMittal heeft zijn verwachting voor de vraag naar staal verlaagd voor dit jaar, doordat de handelsoorlog van president Donald Trump de economische groei schaadt. Het concern, een van 's werelds grootste staalproducenten, voorziet nu een groei van 1,5 tot 2,5 procent. Eerder ging ArcelorMittal uit van een groei van de vraag naar staal, een belangrijke graadmeter voor de wereldeconomie, van 2,5 tot 3,5 procent. China is buiten beschouwing gelaten in de cijfers.

"Door aanhoudende tegenwind door importheffingen blijft de economische activiteit zwak, er is geen sprake van voorraadvorming, aangezien klanten een afwachtende houding aannemen", aldus ArcelorMittal donderdag in een toelichting op zijn kwartaalcijfers. "Hierdoor is er sprake van een verminderde vraag die aan het begin van het jaar niet werd voorzien."

ArcelorMittal behaalde een operationele winst in het afgelopen kwartaal van 1,9 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen van marktkenners.