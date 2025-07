Hogere omzet en goedkopere brandstof stuwen winst Air France-KLM

PARIJS (ANP) - Air France-KLM heeft over de maanden april tot en met juni flink meer winst geboekt dan een jaar eerder. Onder de streep hield het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern 649 miljoen euro over, tegen 165 miljoen euro een jaar eerder. Dat had onder meer te maken met een hogere omzet en lagere brandstofkosten.

De omzet van Air France-KLM steeg met 6 procent tot ruim 8,4 miljard euro. Die stijging komt mede door een toename van het aantal reizigers. Zo vervoerden de luchtvaartmaatschappijen van het bedrijf in het tweede kwartaal ruim 27 miljoen mensen, ongeveer 6 procent meer dan een jaar eerder. Ook kozen meer mensen ervoor om een duurder vliegticket te kopen voor meer comfort tijdens hun vlucht.

Tegelijkertijd bleven de brandstofkosten de afgelopen maanden laag in vergelijking met vorig jaar. Dat komt door de olieprijs die sindsdien is gedaald. Op jaarbasis scheelde dat in het tweede kwartaal ruim 200 miljoen euro.

Tegenvallers

Wat verder meespeelt in het verbeterde resultaat, zijn tegenvallers van vorig jaar die nu niet langer van invloed zijn. Zo voelde met name Air France in het tweede kwartaal van 2024 al de negatieve impact van de Olympische Spelen in Parijs die daarna zouden plaatsvinden. Veel reizigers leken de Franse hoofdstad gedurende het sporttoernooi te vermijden, gezien het aantal zomerboekingen dat destijds achterbleef.

In tegenstelling tot zustermaatschappij Air France boekte KLM het afgelopen kwartaal een lagere operationele winst. De Nederlandse airline had in juni onder meer last van de NAVO-top in Den Haag, waardoor een deel van de vluchten via Schiphol die maand niet kon doorgaan. Ook moesten zeven 787-toestellen van KLM in mei aan de grond blijven voor onderhoud.

Daarnaast stelt de luchtvaartmaatschappij dat de havengelden van Schiphol op het resultaat van KLM drukten. De luchthaven heeft de tarieven, die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen om gebruik te maken van Schiphol, per april met 41 procent verhoogd. Tot grote onvrede van Air France-KLM. Topman Ben Smith van het concern had eerder dit jaar geen goed woord over voor de verhoging, die hij "belachelijk" noemde.