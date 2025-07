Brouwer achter Hertog Jan en Jupiler verkoopt opnieuw minder bier

BRUSSEL (ANP) - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft in het tweede kwartaal opnieuw minder bier verkocht. Vooral in China en Brazilië was minder vraag naar bieren van de brouwer achter onder meer Hertog Jan, Jupiler en Leffe.

In China had AB InBev, ook bekend van merken als Bud, Corona en Stella Artois, nog steeds last van de zwakke economie. De dalende bierafzet in Brazilië kwam onder meer door ongunstige weersomstandigheden en de vergelijking met de sterke resultaten van vorig jaar. De opbrengsten van alcoholvrije bieren zijn in het tweede kwartaal wel aanzienlijk gestegen.

De bierbrouwer verkocht in het tweede kwartaal 2,2 procent minder bier. Bij de niet-bieren, zoals andere alcoholische drankjes, stegen de volumes licht, met 0,3 procent. De omzet daalde naar 15 miljard dollar, van 15,3 miljard dollar een jaar geleden. Dat had te maken met ongunstige wisselkoerseffecten. Daarvoor gecorrigeerd gingen de opbrengsten met 3 procent omhoog.