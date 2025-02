ArcelorMittal verwacht hogere vraag naar staal in 2025

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal verwacht dat de vraag naar staal dit jaar weer aantrekt. Het bedrijf met een beursnotering in Amsterdam had afgelopen jaar vooral last van de Chinese staalindustrie. China is goed voor ruim de helft van de wereldproductie van staal, maar kampt met een zwakke binnenlandse vraag door de problemen in de bouwsector. Dat heeft ervoor gezorgd dat Chinese producenten elders naar klanten zijn gaan zoeken en goedkoop staal op de Europese markt hebben gedumpt.

Hoewel Europa tarieven heeft ingevoerd om dumping van goedkoop Chinees staal aan te pakken, pleit topman Aditya Mittal opnieuw voor strengere handelsmaatregelen tegen China. Volgens Mittal zal de vraag dit jaar verbeteren, doordat de voorraadniveaus momenteel laag zijn. De sector wordt echter nog altijd gekenmerkt door wereldwijde overcapaciteit en verdere actie is volgens hem vooral in Europa nodig om dat aan te pakken.

ArcelorMittal zag de omzet in 2024 met 8,5 procent dalen tot 62,4 miljard dollar (ongeveer 60 miljard euro). Dat kwam met name door een daling van de staalprijzen, die gemiddeld 7,6 procent lager waren dan in 2023. De nettowinst kwam uit op ruim 1,3 miljard dollar, tegen 919 miljoen dollar een jaar eerder.