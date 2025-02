Ondernemers 'onverminderd negatief' over ondernemingsklimaat

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in Nederland zijn "onverminderd negatief" over het ondernemingsklimaat in ons land. Een ruime meerderheid (67 procent) vindt dat dit de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Meer dan de helft verwacht op korte termijn ook geen verbetering. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland na een peiling onder 3100 ondernemers.

Bijna 40 procent noemt Nederland niet aantrekkelijk om in te ondernemen. De grootste zorgen van ondernemers hebben betrekking op regeldruk en vergunningverlening, loonkosten en werkgeverslasten, belastingen en premies en de krapte op de arbeidsmarkt. Ze zijn weinig hoopvol dat die zorgen worden opgelost. "Ze zien op deze onderwerpen niet alleen een verslechtering in de afgelopen jaren, ze verwachten voor de komende jaren dat het zelfs nog erger wordt", aldus de ondernemersorganisaties.

De organisaties klagen al jaren dat politici en bestuurders onvoldoende oog hebben voor ondernemersbelangen. Dat is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog steeds het geval.