Argentijnse president Milei wil vrijhandelsakkoord met VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Argentijnse president Javier Milei heeft tijdens een bijeenkomst bij de Amerikaanse hoofdstad Washington gepleit voor een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Hij gaf aan als eerste in de rij te willen staan voor zo'n deal.

In een toespraak voor de Conservative Political Action Conference verwees Milei zaterdag ook naar president Donald Trumps dreiging met wederkerige importheffingen tegen handelspartners van de VS. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook invoertarieven op Amerikaanse producten hebben.

"Ik wil deze kans aangrijpen om aan te kondigen dat Argentinië het eerste land ter wereld wil zijn dat zich aansluit bij dit wederkerige akkoord dat de Trump-regering voorstelde op handelsgebied", aldus de Argentijnse president.

De 54-jarige Milei wordt gezien als bondgenoot van Trump. Hij zou de Argentijn eerder zijn "favoriete president" hebben genoemd. Milei woonde ook de beëdiging bij van zijn Amerikaanse ambtgenoot. Eerder deze maand besloot Milei om met Argentinië uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te stappen, in navolging van de VS.