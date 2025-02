Cookeilanden gaan met China naar grondstoffen op zeebodem zoeken

AVARUA (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - De Cookeilanden hebben met China een akkoord gesloten samen naar mineralen te zoeken in de zeebodem. Dat staat in documenten die de regering van de eilanden in de Grote Oceaan zaterdag heeft gepubliceerd. Deskundigen vrezen voor grote ecologische gevolgen als de mineralen daadwerkelijk worden gewonnen.

Het akkoord werd eerder deze maand al gesloten, maar premier Mark Brown weigerde tot dusver de teksten te onthullen. Dat leidde tot protesten en wekte irritatie in Nieuw-Zeeland, dat geraadpleegd moet worden over zaken die verband houden met defensie en de veiligheid van de archipel. De Cookeilanden hebben weliswaar zelfbestuur, maar staan in vrije associatie met Nieuw-Zeeland.

De Chinese premier Li Qiang zei eerder dat hij de samenwerking met de Cookeilanden wilde versterken in sectoren zoals infrastructuur, landbouw en visserij. Volgens het akkoord gaan China en de Cookeilanden vijf jaar lang samen de zeebodem in de territoriale wateren van de archipel verkennen en zoeken naar grondstoffen. Er komt ook een gezamenlijke commissie die zal toezien op de samenwerking en bijkomende uitwisseling van technologie.

De overeenkomsten komen te midden van toenemende strategische rivaliteit in de regio tussen China enerzijds en de Verenigde Staten en Amerikaanse bondgenoten als Australië anderzijds.