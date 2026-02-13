ECONOMIE
Arrest Hoge Raad kost kabinet dit jaar ruim kwart miljard euro

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 17:34
anp130226201 1
DEN HAAG (ANP) - Het oordeel van de Hoge Raad vorige maand dat de rente voor belastingschulden van bedrijven niet verhoogd mag worden, kost de schatkist dit jaar 264 miljoen euro. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Fiscaliteit) vrijdag aan de Tweede Kamer.
Dit jaar worden de bezwaarmakers gecompenseerd. Dat kost 119 miljoen euro. De uitspraak betekent volgens de bewindsman structureel een tegenvaller van naar schatting 145 miljoen euro per jaar voor Financiën.
Ondernemers hadden de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de hogere rente. Het gaat om rente die bedrijven moeten voldoen als ze te laat de vennootschapsbelasting betalen. Sinds 2022 moeten ondernemers een hoger percentage betalen, terwijl dat niet geldt voor andere belastingen. Volgens de Hoge Raad is het hogere rentepercentage in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
