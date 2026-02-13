ECONOMIE
Oekraïense skeletonner verliest beroep bij CAS om omstreden helm

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 17:47
anp130226203 1
MILAAN (ANP/RTR) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj is door het internationale sporttribunaal CAS in het ongelijk gesteld. Daarmee blijft zijn diskwalificatie, die het IOC hem had opgelegd om het dragen van een helm met afbeeldingen van in de oorlog met Rusland overleden Oekraïense sporters, van kracht.
Jeraskevitsj kwam vrijdag, de tweede dag van het skeletontoernooi, voor bij het sporttribunaal, omdat hij zijn diskwalificatie had aangevochten. Hij miste donderdag de eerste twee runs op de baan in Cortina d'Ampezzo al door de schorsing, en zal ook vrijdag niet in actie komen.
