Telemarketingverbod per 1 juli: waarom u ineens niet meer gebeld mag worden

Sinds 1 juli is ongevraagd bellen met verkooppraatjes in één klap aan banden gelegd: bedrijven mogen u niet meer op basis van een (oude) klantrelatie bellen, maar alleen nog als u vooraf expliciet toestemming hebt gegeven. Opvallend genoeg weten veel mensen dat nog niet.

Wie de afgelopen jaren regelmatig werd lastiggevallen door energieleveranciers, telecomaanbieders of keukenboeren, merkt de komende tijd mogelijk een plotselinge stilte in de telefoon . Per 1 juli 2026 is de Telecommunicatiewet aangescherpt: voor commerciële telemarketing is nu een harde opt‑in verplicht, zowel voor consumenten als voor kleine ondernemers. Een bestaande of voormalige klantrelatie is niet langer voldoende om iemand met een aanbod te bellen.

Tot nu toe mochten bedrijven je belle n als ujeexpliciet toestemming had gegeven óf als u klant was (geweest), al gold sinds 2021 al dat algemene ‘koude’ belletjes zonder enige relatie niet meer mochten. Die zogeheten soft opt‑in – bellen omdat u ooit klant was – verdwijnt nu volledig: geen toestemming betekent geen telefoontje. Uitzonderingen zijn er alleen voor goede doelen, bepaalde loterijen en uitgevers van dag‑ en weekbladen en tijdschriften, die hun donateurs en abonnees wél mogen blijven bellen.

Toch is dit forse telemarketingverbod opmerkelijk onbekend. De ACM waarschuwde in juni dat bedrijven nog snel proberen toestemming te ‘regelen’, bijvoorbeeld via een vinkje onderaan een online formulier of een ogenschijnlijk onschuldig telefoongesprekje. Die toestemming moet echter aantoonbaar, specifiek en vrijwillig zijn; een verborgen vakje of een vage formulering is juridisch niet genoeg. Wie ‘nee’ zegt of zijn toestemming intrekt, mag niet meer gebeld worden en kan bij overtreding klagen bij de toezichthouder.

Op de achtergrond gaat het om meer dan alleen irritatie over belletjes tijdens het eten. De wetgever reageert op jarenlange zorgen over druk, misleiding en agressieve verkoop, vooral bij kwetsbare groepen. Door het telefonische verkoopkanaal vrijwel volledig op opt‑in te zetten, verschuift de macht richting de gebruiker: u bepaalt voortaan zelf welke bedrijven uw nummer mogen gebruiken en wanneer. Voor bedrijven betekent dit een forse herijking van hun marketingstrategie: wie zijn klanten wil bereiken, zal moeten investeren in toestemming, vertrouwen en transparante communicatie in plaats van het oude belbestand.