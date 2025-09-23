ECONOMIE
Onlinebank Revolut investeert ruim 11 miljard euro in uitbreiding

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 18:19
LONDEN (ANP) - Revolut investeert de komende vijf jaar 11,5 miljard euro, maakt de onlinebank bekend. Het Brits-Litouwse bedrijf steekt onder andere geld in de uitbreiding naar dertig nieuwe landen.
Omgerekend 3,4 miljard euro gaat naar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Ook steekt Revolut 1 miljard in activiteiten in West-Europa, die vanuit een kantoor in Parijs worden geleid. Met 425 miljoen euro wil het bedrijf de groei aanjagen in de Verenigde Staten. Volgens Revolut levert de miljardeninvestering wereldwijd 10.000 nieuwe banen op.
Op dit moment heeft de ook in Nederland actieve financieel dienstverlener 65 miljoen klanten. Halverwege 2027 moeten dat er 100 miljoen zijn.
In Nederland heeft Revolut bijna 1,5 miljoen klanten. Hier biedt de onlinebank betaalrekeningen, spaarrekeningen en betaaldiensten aan. Leningen verstrekt Revolut vooralsnog niet in Nederland.
