Woonbond: meeste gemeenten bouwen te weinig sociale huurwoningen

AMSTERDAM (ANP) - De bouw van sociale huurwoningen in Nederlandse gemeenten blijft achter. Dat stelt de Woonbond, die de belangen van huurders vertegenwoordigt.

Volgens onderzoek van de Woonbond bestond de afgelopen jaren in 85 procent van de gemeenten minder dan 30 procent van alle nieuwbouw uit sociale huurwoningen. Een van de conclusies van de Woonbond is dat in gemeenten met relatief veel sociale huurwoningen, het aandeel sociale huur in de nieuwbouw ook hoger lag. In 23 gemeenten zijn de afgelopen 3,5 jaar geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, stelt de Woonbond.

De overheid wil meer betaalbare woningen bouwen. Daarom is afgesproken dat ten minste 30 procent van de woningbouw uit sociale huur moet bestaan. Maar als gemeenten dit doel niet halen, heeft dat momenteel geen gevolgen, zegt een woordvoerder van de Woonbond. De huurdersorganisatie pleit daarom voor de snelle invoering van een wet die de regie op de volkshuisvesting versterkt, om de achterstand in te halen.