ASML, Just Eat en Heijmans winnen flink op Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en bouwconcern Heijmans waren donderdag na goed nieuws voor de bedrijven de grote winnaars aan de Amsterdamse beurs. Daarentegen reageerden beleggers nauwelijks op een bronnenbericht van persbureau Reuters dat levensmiddelenconcern Unilever een verkoop bekijkt van bekende Nederlandse merken als Unox en Conimex.

ASML was met een winst van 7 procent de grootste stijger bij de hoofdfondsen. De chipmachinemaker liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten de verwachtingen voor 2030 te handhaven. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers verlaagde ASML nog de vooruitzichten voor 2025 en beleggers vreesden dat het bedrijf ook negatiever zou worden over de jaren daarna.

Just Eat Takeaway eindigde als koploper bij de middelgrote fondsen, met een koerswinst van bijna 9 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd woensdag al bijna 16 procent meer waard na de langverwachte verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub. Beleggers zijn erg opgelucht over die deal. Just Eat Takeaway zocht al langer naar een koper voor het onderdeel.

Bouwbedrijf Heijmans klom bij de kleinere fondsen daarnaast ruim 9 procent dankzij een koopadvies van Oddo BHF. AEX-fonds Unilever ging op zijn beurt met een plus van 0,1 procent de handel uit.