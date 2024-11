Autoriteiten Utrecht: dreiging gold niet voor kleine demonstratie

UTRECHT (ANP) - De dreiging op basis waarvan een grote onderwijsdemonstratie in Utrecht werd geannuleerd, was volgens de lokale autoriteiten "niet van toepassing" op de kleinere betoging die donderdag alsnog door enkele groepen werd gehouden in de stad. De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie (OM) legt uit dat "een nieuwe afweging" is gemaakt "op basis van de situatie en de informatie op dat moment", toen bekend werd dat honderden studenten toch kwamen demonstreren. Dat de opkomst lager zou zijn dan bij de oorspronkelijk geplande demonstratie, leverde volgens de autoriteiten ook kleinere risico's op.

Organisaties als vakbond FNV en de Algemene Onderwijsbond (AOb) besloten woensdag op dringend advies van de Utrechtse driehoek dat hun geplande betoging tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs donderdag niet zou doorgaan. Volgens burgemeester Sharon Dijksma, de politie en het OM waren er veiligheidsrisico's, doordat een niet nader omschreven pro-Palestijnse groep het protest zou willen "kapen". Daar was tijdens het protest dat er alsnog kwam niets van te merken. Dat verliep zonder incidenten.

"De driehoek betreurt het ten zeerste dat de oorspronkelijke demonstratie geen doorgang heeft kunnen vinden en begrijpt ook dat het voor sommigen als oneerlijk voelt dat vandaag alsnog een demonstratie heeft plaatsgevonden met weliswaar een andere opzet en beperkter van aard", melden Dijksma en haar medebestuurders in een verklaring.