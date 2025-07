ASML kan groei in 2026 niet bevestigen door meer onzekerheid

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML kan door "toenemende onzekerheid" als gevolg van macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen nu nog niet bevestigen dat het bedrijf volgend jaar groei zal laten zien. Dit zegt topman Christophe Fouquet in een toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal.

Het Veldhovense bedrijf behaalde een omzet in het afgelopen kwartaal van 7,6 miljard euro, iets minder dan in het voorgaande kwartaal. De nieuwe orders klommen tot een waarde van 5,5 miljard euro, van 3,9 miljard in het eerste kwartaal van dit jaar.