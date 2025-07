Trek je niet (te)veel aan van de adviezen van je smartwatch of ring

Er zijn (veel) mensen die de goede raad van hun slimme horloge of ring heel serieus nemen. Maar dat is niet per se verstandig. Wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) toont aan dat smartwatches geen onderscheid kunnen maken tussen stress en opwinding. De berekende stress-scores zijn daardoor weinig betrouwbaar. Verschillen tussen mensen zijn groot en kunnen niet met alleen hartslag en basisgegevens worden gemeten. Een verhoogde hartslag kan bijvoorbeeld ook door positieve opwinding komen, niet alleen door stress.