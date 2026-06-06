ASML nodigt Elon Musk uit voor besloten technologie-evenement

VELDHOVEN (ANP) - ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een intern evenement. Dat bevestigt een woordvoerster van de Veldhovense chipmachinemaker na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad (ED). Musk zal tijdens de besloten technologieconferentie "zijn visie delen op AI, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie". Zijn bijdrage vindt virtueel plaats.

Volgens ED leidt de uitnodiging tot negatieve reacties op een intern communicatiekanaal van ASML. Kritische medewerkers zouden wijzen op de politieke opvattingen van de techmiljardair en een aantal ASML'ers zou het evenement willen boycotten. Het bedrijf reageert niet op vragen hierover. "ASML zet zich in voor een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, volledig kan bijdragen en vrij is om zijn of haar mening te uiten", laat het bedrijf weten.