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Topman Rosneft: bedrijven VS profiteren van blokkade Hormuz

Economie
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 13:39
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SINT-PETERSBURG (ANP/RTR) - Amerikaanse energiebedrijven hebben het meeste baat bij de afsluiting van de Straat van Hormuz. Dat zei topman Igor Sechin van de grote Russische olieproducent Rosneft zaterdag. Hij waarschuwde wel dat aanhoudende spanningen in de belangrijke zeestraat de langetermijnvraag naar olie zullen ondermijnen.
Iran heeft de zeestraat geblokkeerd sinds het begin van de Iranoorlog, nadat de Verenigde Staten en Israël Iran aanvielen. De VS blokkeren Iraanse havens. Door de afsluiting van de Straat van Hormuz zijn de olieprijzen flink gestegen.
Sechin, die geldt als een belangrijke bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, bestempelde het Amerikaanse optreden als een poging om de fundamentele contouren van de wereldwijde energiemarkten te veranderen ten gunste van Amerikaanse belangen. Hij voegde eraan toe dat de strategische risico's niet volledig zouden zijn ingeschat.
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