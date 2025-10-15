ASML rekent op aanzienlijke omzetdaling in China

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML verwacht dat de omzet in China volgend jaar sterk terugloopt. Volgens het Veldhovense bedrijf komt dat doordat klanten in het Aziatische land dit en vorig jaar al veel aankopen deden, staat in een toelichting op de derdekwartaalcijfers.

Vorig jaar was China nog goed voor ruim 40 procent van alle verkochte chipmachines van ASML. Daarmee was het land de grootste afzetmarkt. Dat leidde onlangs nog tot een boze uithaal richting ASML door Amerikaanse Congresleden, die China het liefst van nog meer chiptechnologie willen afsluiten. ASML mag zijn geavanceerdste machines al niet in het land verkopen.

Bij analisten waren er al zorgen over dalende verkopen in China, omdat klanten in dat land chipapparatuur leken te hamsteren. Mogelijk is dat ook ingegeven door de vrees voor nog strengere exportcontroles.

Kunstmatige intelligentie

Beleggers keken erg uit naar de voorspellingen van ASML voor volgend jaar. Ze vragen zich af of de chipmaker kan profiteren van de grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI), waarvoor geavanceerde chips nodig zijn voor al het rekenwerk en dataopslag.

ASML meldt alleen dat het in 2026 een omzet verwacht die "niet lager is dan in 2025". Begin volgend jaar verwacht het bedrijf meer duidelijkheid te geven.

Christophe Fouquet

In het afgelopen kwartaal boekte 's werelds enige fabrikant van lithografiemachines voor de productie van de geavanceerdste chips een omzet van 7,5 miljard euro. Dat was iets minder dan in het voorgaande kwartaal maar binnen de verwachtingen van ASML. De nettowinst kwam uit op 2,1 miljard euro.

Topman Christophe Fouquet sprak in een video van ASML over een stroom van goed nieuws die wat van de onzekerheid over de chipsector heeft weggenomen. Hij verwacht dat meer klanten van ASML zullen profiteren van de groei van AI. Eerder dit jaar waarschuwde Fouquet nog dat niet alle klanten evenveel profiteren van AI. Maar de laatste maanden kwamen de grote chipfabrikanten Intel en Samsung positief in het nieuws, terwijl zij eerder bekendstonden als achterlopers op het gebied van AI.

In de laatste maanden van dit jaar rekent ASML op een veel hogere kwartaalomzet, tussen de 9,2 miljard en 9,8 miljard euro. "Dat is zoals gepland en hebben we ook eerder gemeld. We zagen hetzelfde in 2024, toen we ook een sterk vierde kwartaal hadden", zei financieel topman Roger Dassen.