Consumentenprijzen China opnieuw gedaald

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De consumentenprijzen in China zijn in september opnieuw gedaald, vooral door lagere kosten voor levensmiddelen. Volgens de Chinese overheid zakten de prijzen met 0,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. In augustus ging het om een daling met 0,4 procent.

China kampt met een zwakke binnenlandse vraag, mede door de crisis op de grote vastgoedmarkt in het land en een hoge jeugdwerkloosheid. Dat drukt op de bestedingen van consumenten die voorzichtiger zijn geworden. Dat heeft ook een drukkend effect op de prijzen.

De producentenprijzen in de tweede economie van de wereld daalden vorige maand met 2,3 procent op jaarbasis, na de afname met 2,9 procent in augustus. Het is al de 36e maand op rij dat de prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten dalen. In verschillende industriële sectoren in China is er overcapaciteit, wat leidt tot lagere prijzen door felle concurrentie tussen bedrijven om te overleven.

Handelsoorlog

Daarnaast kampt China met de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Binnenkort komen cijfers over de groei van de Chinese economie in het derde kwartaal naar buiten. In de eerste helft van dit jaar groeide de economie met 5,3 procent, maar naar verwachting van economen is de groei in de afgelopen periode afgezwakt.

Om de groei te stimuleren heeft Beijing verschillende steunmaatregelen genomen. Voor heel dit jaar mikt China op een groei van 5 procent.