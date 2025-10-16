ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASML verder omhoog op Damrak, bouwers BAM en Heijmans onderuit

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 9:24
anp161025071 1
AMSTERDAM (ANP) - ASML ging donderdag verder omhoog op de Amsterdamse beurs met een plus van 1,3 procent. De chipmachinemaker won een dag eerder al ruim 3 procent dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. Analisten van Deutsche Bank, Berenberg en Jefferies verhoogden hun koersdoelen voor ASML na de sterke cijfers. Beleggingsadviseur Fubon Securities zette het aandeel op de kooplijst.
BAM kelderde daarentegen bijna 12 procent. Beleggingsadviseur Oddo BHF verlaagde het advies voor de bouwer naar verkopen. Ook concurrent Heijmans (min 7,5 procent) ging hard omlaag. Beleggers lijken winst te nemen in beide bouwers na de sterke opmars in de afgelopen tijd.
De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 955,75 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 904,64 punten door de koersverliezen bij BAM en Heijmans. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

gandr-collage (18)

Matan en Avinatan: De gruwelverhalen uit de tunnels van Hamas

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading