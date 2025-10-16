ASML verder omhoog op Damrak, bouwers BAM en Heijmans onderuit

AMSTERDAM (ANP) - ASML ging donderdag verder omhoog op de Amsterdamse beurs met een plus van 1,3 procent. De chipmachinemaker won een dag eerder al ruim 3 procent dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. Analisten van Deutsche Bank, Berenberg en Jefferies verhoogden hun koersdoelen voor ASML na de sterke cijfers. Beleggingsadviseur Fubon Securities zette het aandeel op de kooplijst.

BAM kelderde daarentegen bijna 12 procent. Beleggingsadviseur Oddo BHF verlaagde het advies voor de bouwer naar verkopen. Ook concurrent Heijmans (min 7,5 procent) ging hard omlaag. Beleggers lijken winst te nemen in beide bouwers na de sterke opmars in de afgelopen tijd.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 955,75 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 904,64 punten door de koersverliezen bij BAM en Heijmans. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.