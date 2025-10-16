Ouwehand over afsplitsing: hoort bij democratische partij

DEN HAAG (ANP) - Lijsttrekker Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt het niet vreemd dat soms mensen weggaan bij haar partij als ze zich niet meer in de standpunten kunnen vinden. Een aantal oud-PvdD'ers richtte eerder dit jaar de partij Vrede voor Dieren op uit onvrede over de keuze om meer te investeren in defensie.

"Wij zijn een levende democratische partij", zei Ouwehand donderdag in het Radio 1-journaal. Volgens Ouwehand is lang en uitvoerig gesproken over de steun voor extra investeringen in defensie. Uiteindelijk kwam de partij tot de conclusie dat het nodig is om Rusland af te weren en onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten. "Dat dan niet iedereen mee kan, hoort ook bij een democratische partij. Als mensen het er niet mee eens zijn, mogen ze weggaan en mogen ze een eigen partij oprichten."

Vrede voor Dieren lijkt dezelfde kiezers aan te spreken als de PvdD. Ouwehand hoopt dat mensen vooral op haar partij stemmen. "Als je geen zetel haalt, worden de reststemmen verdeeld over de grote partijen."