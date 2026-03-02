ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASML wil assortiment uitbreiden, zegt hoge directeur

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:35
anp020326161 1
SAN JOSE (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML heeft ambitieuze plannen om zijn assortiment aan chipproductieapparatuur uit te breiden met verschillende nieuwe producten. Zo wil het concern meer profijt halen uit de snelgroeiende markt voor kunstmatige-intelligentiechips, heeft technologiedirecteur Marco Pieters van het Veldhovense bedrijf gezegd tegen persbureau Reuters.
De Brabantse onderneming heeft vrijwel een monopolie op zijn geavanceerde EUV-chipmachines die zeer precieze patronen maken op chips. Daarin is jarenlang fors geïnvesteerd en deze technologie is cruciaal voor grote chipconcerns als het Taiwanese TSMC en het Amerikaanse Intel. Maar het bedrijf kijkt al naar volgende generaties van zijn apparatuur.
ASML wil daarnaast verder groeien dan haar EUV-wortels en is van plan om de markt te betreden met speciale tools die kunnen helpen bij het samenvoegen en verbinden van meerdere gespecialiseerde chips. Dit wordt advanced packaging genoemd. "We kijken niet alleen naar de komende vijf jaar, we kijken naar de komende tien, misschien vijftien jaar", legde Pieters uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading