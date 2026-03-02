ASML wil assortiment uitbreiden, zegt hoge directeur

SAN JOSE (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML heeft ambitieuze plannen om zijn assortiment aan chipproductieapparatuur uit te breiden met verschillende nieuwe producten. Zo wil het concern meer profijt halen uit de snelgroeiende markt voor kunstmatige-intelligentiechips, heeft technologiedirecteur Marco Pieters van het Veldhovense bedrijf gezegd tegen persbureau Reuters.

De Brabantse onderneming heeft vrijwel een monopolie op zijn geavanceerde EUV-chipmachines die zeer precieze patronen maken op chips. Daarin is jarenlang fors geïnvesteerd en deze technologie is cruciaal voor grote chipconcerns als het Taiwanese TSMC en het Amerikaanse Intel. Maar het bedrijf kijkt al naar volgende generaties van zijn apparatuur.

ASML wil daarnaast verder groeien dan haar EUV-wortels en is van plan om de markt te betreden met speciale tools die kunnen helpen bij het samenvoegen en verbinden van meerdere gespecialiseerde chips. Dit wordt advanced packaging genoemd. "We kijken niet alleen naar de komende vijf jaar, we kijken naar de komende tien, misschien vijftien jaar", legde Pieters uit.