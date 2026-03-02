ECONOMIE
Defensieminister VS: dit is geen 'eindeloze oorlog' zoals in Irak

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:34
anp020326160 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth verwacht dat de oorlog in Iran geen "eindeloze oorlog" wordt, zoals die in Irak. Volgens hem hebben de Verenigde Staten duidelijke doelen en zullen ze die snel bereiken.
"We slaan nauwkeurig, overweldigend en meedogenloos toe", zei Hegseth tijdens een persconferentie in het Pentagon. Hij zei dat het doel was om alle offensieve raketten van Iran uit te schakelen, de marine te vernietigen en andere militaire infrastructuur te verwoesten.
De VS vielen in 2003, samen met het Verenigd Koninkrijk, Irak binnen. Binnen enkele maanden werd het bewind van Saddam Hoessein beëindigd, maar vervolgens bleven Amerikaanse militairen tot 2011 in Irak om de opbouw van het land te overzien. Trump heeft veel kritiek gehad op dit soort 'forever wars' en zei tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij geen nieuwe oorlogen zou beginnen in het Midden-Oosten.
