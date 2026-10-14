ASML wil niet de bottleneck in chipketen worden, zegt Dassen

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML werkt er hard aan om niet de bottleneck te worden in de wereldwijde chipketen. Dat heeft financieel topman Roger Dassen gezegd in een toelichting op de kwartaalcijfers van het Veldhovense bedrijf.

Door de enorme vraag naar chips voor AI willen chipconcerns zoveel nieuwe chipmachines, dat ASML vreest volgend jaar en in 2028 niet volledig te kunnen voldoen aan alle vraag. De onderneming verklaarde woensdag daarom manieren te onderzoeken om de capaciteit extra te vergroten.

In juli zei ASML al de capaciteit in 2027 met 30 procent te verhogen en in 2028 nogmaals met 30 procent. Dat deed het bedrijf onder meer door de tijd waarin het een chipmachine maakt, terug te brengen. Nu blijkt dat dit waarschijnlijk nog niet genoeg is.

Dassen durft nog geen verwachtingen te scheppen over of het gaat lukken er snel nog meer capaciteit bij te krijgen. "We kijken wereldwijd naar mogelijkheden om te bouwen en de capaciteit te vergroten. Maar realistisch gezien komt die capaciteit er vanaf 2029 bij en niet al in 2028."