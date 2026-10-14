Europese lening van 150 miljoen euro voor bodemonderzoeker Fugro

LEIDSCHENDAM (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro ontvangt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Fugro kan met het geld onbemande oppervlaktevaartuigen, die de zeebodem in kaart brengen, financieren.

Volgens de EIB levert Fugro cruciale gegevens voor de aanleg van offshore-windparken en informatie over onderzeese kabels. Ook is de informatie voor andere maritieme infrastructuur volgens de EIB erg belangrijk. "Fugro levert de data en expertise die aan de basis staan van grote offshore-investeringen, van windparken tot onderzeekabels", aldus EIB-vicepresident Robert de Groot. "Door de inzet van geavanceerde digitale maritieme technologieën te ondersteunen, helpt deze financiering de Europese energietransitie te versnellen."

Met de financiering kan Fugro 25 nieuwe onbemande oppervlaktevaartuigen inzetten. Daarmee kan het bedrijf technische studies uitvoeren, offshore-locaties beoordelen en infrastructuur monitoren.