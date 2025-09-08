ECONOMIE
ASML wint op Damrak na bericht over investering in AI-start-up

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 17:48
AMSTERDAM (ANP) - ASML eindigde maandag bovenaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Beleggers reageerden op een bericht van persbureau Reuters op basis van anonieme ingewijden. Volgens de bronnen zegt de chipmachinemaker toe 1,3 miljard euro te investeren in een nieuwe financieringsronde van de Franse startup Mistral AI, die is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. De investeringsronde van 1,7 miljard euro zou van de start-up het waardevolste AI-bedrijf van Europa maken.
Met de investering wordt ASML de grootste aandeelhouder in Mistral AI, aldus de ingewijden. Naar verwachting krijgt de chipmachinemaker ook een zetel in de bestuursraad van de start-up. Op het Damrak steeg ASML 2,5 procent. Branchegenoten ASMI en Besi klommen tot 2 procent.
De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 904,68 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 905,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.
