Sterren weigeren samenwerking met Israëlische filminstellingen

LOS ANGELES (ANP) - Honderden acteurs, regisseurs en andere professionals uit de filmwereld hebben een verklaring ondertekend waarin ze beloven niet samen te werken met Israëlische filminstellingen. De verklaring is ondertekend door bekende regisseurs als Yorgos Lanthimos en Ava DuVernay en acteurs als Tilda Swinton, Olivia Colman en Mark Ruffalo.

De ondertekenaars beloven geen films te vertonen of samen te werken met instellingen die ze als "medeplichtig" beschouwen aan "genocide en apartheid tegen het Palestijnse volk". Voorbeelden van die medeplichtigheid zijn onder meer "het goedpraten of rechtvaardigen van genocide en apartheid, of het aangaan van partnerschappen met de regering die zich hieraan schuldig maakt."

"Als filmmakers, acteurs, werknemers in de filmindustrie en instellingen erkennen we de kracht van cinema om overtuigingen te beïnvloeden", luidt de verklaring van Film Workers For Palestine. "In deze urgente crisistijd, waarin veel van onze regeringen het bloedbad in Gaza mogelijk maken, moeten we alles in het werk stellen om iets te doen aan onze medeplichtigheid aan deze aanhoudende verschrikking."