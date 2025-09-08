ECONOMIE
Van Weel past wet zo aan dat hulp aan illegalen niet strafbaar is

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 17:38
anp080925127 1
DEN HAAG (ANP) - Hulp aan illegalen wordt niet strafbaar. Dat staat in een aanpassing van het wetsvoorstel van het demissionaire kabinet dat illegaal verblijf in ons land wel strafbaar maakt. Door de aanpassing kan het voorstel zeer waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.
Minister David van Weel (Asiel) zegt in het voorstel "een duidelijke grens" te willen trekken om te voorkomen "dat in de strafrechtspraktijk steeds per geval zou moeten worden vastgesteld of hulp is verleend uit medemenselijkheid of andere motieven". Hij komt met de aanpassing na advies van de Raad van State.
