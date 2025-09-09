ASML wordt grootste aandeelhouder in Franse AI-start-up Mistral

VELDHOVEN (ANP) - ASML investeert 1,3 miljard euro in Mistral, een Franse start-up voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft de chipmachinefabrikant dinsdag bekendgemaakt, nadat persbureau Reuters maandag al over de deal had bericht op basis van ingewijden. Met deze investering wordt ASML met een belang van ongeveer 11 procent de grootste aandeelhouder in Mistral.

Als onderdeel van de investering krijgt ASML een adviserende rol binnen Mistral, waardoor het kan meebeslissen over de toekomstige strategie van de start-up. In dat kader neemt financieel topman Roger Dassen plaats in een strategisch comité.

ASML gaat daarnaast een strategisch partnerschap aan met Mistral. "De samenwerking tussen Mistral AI en ASML beoogt duidelijke voordelen te creëren voor ASML-klanten door innovatieve, AI-gestuurde producten en oplossingen. Ook biedt het mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek naar toekomstige kansen", stelt topman Christophe Fouquet van ASML in een verklaring.