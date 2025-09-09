Gemeenten nemen extra maatregelen tegen onveiligheid op straat

Meerdere gemeenten nemen extra maatregelen om de veiligheid op straat te verbeteren na de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Uit een rondgang van het ANP komt naar voren dat het onderwerp in veel plaatsen al op de agenda stond. Diverse gemeenten kijken of er meer nodig is na de maatschappelijke onrust die is ontstaan.

In aanloop naar Leidens Ontzet op 3 oktober brengt de gemeente de 'Ben je oké-campagne', die ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar moet maken, extra onder de aandacht. Ook komt er in Leiden een proef waarbij agenten en boa's kleine kaartjes van het Centrum Seksueel Geweld uitdelen en komt er een gesprek over veiligheid van vrouwen.

Hilversum zet mede door de dood van Lisa ook breed in op de al geplande campagne 'Ben je oké?', die volgende maand begint. Daarnaast kunnen inwoners vanaf begin oktober op een onlineformulier onveilige plekken melden, waarna de gemeente kijkt wat voor actie daar nodig is.

Proefproject

Utrecht onderzoekt in een proefproject samen met vrouwen welke plekken in de stad onveilig voelen en wat er moet gebeuren om dit te veranderen. "Het is de bedoeling om dit te doen met een groep vrouwen van verschillende achtergronden en leeftijden en een stedenbouwkundige."

Nieuwegein wil samen met bewoners langs plekken fietsen om te kijken wat er nodig is op locaties die onveilig voelen. Ook het Brabantse Goirle kijkt hoe fietspaden en andere plekken veiliger kunnen, "bijvoorbeeld door het uitdunnen van bosschages of het verbeteren van verlichting".

Maatregelen

In de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden heeft het "tragische incident" met Lisa "een bredere discussie op gang gebracht" over hoe de openbare ruimte veiliger kan worden voor iedereen. Inmiddels is een werkgroep begonnen die zich bezighoudt met het verbeteren van de straatveiligheid. Ook Den Helder kijkt of plekken waar mensen zich onveilig voelen, kunnen worden aangepakt. Waterland (Noord-Holland) wil mogelijk een app waarmee inwoners de straatverlichting zelf kunnen inschakelen op plekken waar het 's nachts donker is.

Meerdere burgemeesters gaan met hun bewoners in gesprek over de veiligheid op straat, zoals die van Middelburg, Oegstgeest en Hollands Kroon.

Diverse gemeenten maken later bekend wat ze gaan doen om het veiligheidsgevoel te vergroten, zoals Den Haag, Diemen en Dongen. Amsterdam zei eerder al met maatregelen te komen.